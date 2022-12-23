Трансплантация сердца потребовалась мальчику из многодетной семьи из Экибастуза

Анжар. Фото: из личного архива

11-летний Анжар - единственный сын среди пятерых детей Асель Токжигитовой из Экибастуза. Многодетная мама воспитывает малышей одна. Это непросто еще и потому, что Анжар с малых лет имеет проблемы с сердцем, и теперь ему нужна пересадка этого органа, передает корреспондент NUR.KZ.

В раннем детстве ему поставили диагноз "врожденный порок сердца". Мальчику была необходима операция по замене аортального клапана, но врачи решили подождать, пока он вырастет. Анжар рос, никаких приступов у него не случалось. Но два года назад у него открылось носовое кровотечение, с тех пор начались поездки семьи по больницам.

"Все говорили, что уже поздно, пострадал левый желудочек, сердечная мышца растянулась. Причем диагноз был поставлен неправильно. Наш диагноз на сегодня - стеноз левого желудочка, бикуспидальный аортальный клапан.

В сентябре 2021 года мы обратились в ННКЦ Астаны. Анжар в то время не мог даже ходить, терял сознание. Носовые кровотечения периодически повторялись. В ННКЦ неоднократно собирали консилиум, где и было принято решение установить Анжару аппарат Lvad с моего согласия.

Анжар - первый в мире ребенок, которому установили этот аппарат в сердце, он предназначен для взрослых. Выхода не было - нужно было спасать сына, и я согласилась", - делится Асель.

Операция прошла успешно, но этот аппарат, говорит мама, только дает шанс на время продлить жизнь мальчику.

"У нас есть совсем немного времени, чтобы подготовить все для операции по трансплантации нового сердца. В Казахстане по порталу огромная очередь на такого рода операции. Многие дети умирают, не дождавшись донорского органа. У нас нет столько времени в запасе.

Нас приняли в Беларуси. Прислали нам официальное приглашение и счет на операцию. Операция очень дорогая. В стоимость входит полное обследование и трансплантация сердца от донора.

Цена жизни для моего сына - 110 000 долларов, или около 50 млн тенге. Своими силами и силами неравнодушных людей собрано 22 млн тенге. Остаток к сбору - около 28 млн тенге. Но это - очень большая сумма, а времени все меньше", - заключила Асель.

Реквизиты:

Kaspi: KZ67722C000034379534

Карта: 4400 4301 7689 1031

Тел.: +7 705 162 28 00

Halyk: KZ776010002028140124

Карта: 4405 6397 4430 7743

Тел.: +7 705 162 28 00

Реквизиты оформлены на Токжигитову Асель Темирбулатовну (мама)

ИИН: 851031451198

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002732-transplantatsiya-serdtsa-potrebovalas-malchiku-iz-mnogodetnoy-semi-iz-ekibastuza/