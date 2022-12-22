Видео с танцующим солдатом завирусилось в Казнете

Танцующий солдат. Кадр из видео: tiktok.com/@ulttyq_ulan_ontustik

Видео с танцующим солдатом Национальной гвардии под зажигательные звуки лезгинки завирусилось в TikTok. Прошло всего 16 часов с момента публикации, а его уже посмотрели 2,2 млн раз. О главном герое ролика рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в TikTok. На нем молодой человек исполняет танец в окружении других солдат, которые поддерживают его аплодисментами.

Казахстанцев восхитили способности военнослужащего.

"Красавчик!", "Супер!", "Танец прям огонь", "Молодчина! И танцует классно. Будь здоров", "Оскар этому парню, супер", "Очень красиво станцевал", - пишут комментаторы.

Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК, главный герой ролика - рядовой Бандар Исаев, военнослужащий роты материально-технического обеспечения воинской части 5571 имени Бауыржана Момышулы в Алматы.

С 6 лет он занимался танцами, был солистом ансамблей "Кадир" и "Хазар". До службы в рядах Национальной гвардии являлся солистом Республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары".

"Я - творческий человек, поначалу боялся идти служить, но, находясь на службе, благодаря старшим командирам я получил возможность развиваться в своем ремесле. Режиссером ролика выступил лейтенант Инкар Алтай, в портфолио которого не одно популярное видео", - поделился гвардеец.

Выяснилось также, что Бандар в мае этого года придумал собственный тренд под названием "Арабский дрифт" - танец, в котором есть элементы лезгинки и современных движений.

Напомним, ранее курсант Академии Нацгвардии заступился за девушку и стал героем Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002586-video-s-tantsuyuschim-soldatom-zavirusilos-v-kaznete/