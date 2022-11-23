Полномочия некоторых акиматов хотят расширить в Казахстане

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона "О развитии агломераций". Документом акиматы на местах наделяются рядом полномочий, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ министр национальной экономики Алибек Куантыров.

После принятия законопроекта в качестве агломераций будут определены системы населенных мест с центрами в городах Алматы, Астана, Шымкент, Актобе и, возможно, Караганда.

"В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями", - сообщил министр.

Так, в соответствии с основным законопроектом, акиматы столицы, городов республиканского значения и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения.

Акиматы также будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации. Эти полномочия позволят преодолеть дисбалансы в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной.

Кроме этого, документом предусматривается, что акиматы Астаны, Алматы и Шымкента будут:

координировать деятельность субъектов по реализации генерального плана развития пригородной зоны;

организовывать разработку проекта генерального плана развития пригородной зоны;

согласовывать проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории пригородной зоны.

"Данные нормы необходимы для синхронизации планирования, эффективного использования территории населенных пунктов, расположенных в пригородной зоне города-центра, согласованного использования земельных участков", - пояснил глава МНЭ.

Сопутствующим законопроектом расширяются полномочия акиматов городов республиканского значения и столицы по участию в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности.

Этим же документом предусматривается наделение акиматов прилегающих областей компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемого местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения.

Алибек Куантыров сообщил, что в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, по его данным, за 10 лет население Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%.

"Рост численности населения крупных городов порождает ряд таких проблем, как нагрузка на все виды инфраструктуры, хаотичная застройка окраин, отсутствие либо несоблюдение ПДП, нехватка транспорта и, как следствие, отсутствие продуманной транспортной системы, несоблюдение баланса жилых, социальных, общественно-деловых, промышленных и других объектов, точечная застройка, высокий уровень преступности", - резюмировал министр, обосновывая необходимость принятия проекта закона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998570-polnomochiya-nekotoryh-akimatov-hotyat-rasshirit-v-kazahstane/