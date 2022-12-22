Новогодние подарки детям в школах приравняют ко взяткам: Антикор отреагировал на слухи

Подарки по елкой. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети распространилась информация о том, что в Северо-Казахстанской области запретили дарить сладкие подарки детям в школах и детсадах. Представители Антикоррупционной службы СКО опровергли эту информацию.

Пост о запрете так называемых новогодних кульков опубликовали в одном из Instagram-пабликов Петропавловска skopetro. Авторы сообщили, что в их школе запретили дарить новогодние кульки детям.

"Заставили учителей подписать приказ, что это приравняли ко взяткам. Все дети ждут, что Дед Мороз вручит подарок, а нет, это взятка, коррупция", – написали возмущенные жители.

На это ответили представители Антикора, передает издание Петропавловск.news.

"В соцсетях активно обсуждается вопрос касательно запрета новогодних кульков детям. В связи с этим хотим сообщить официальную позицию антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области.

В преддверии новогодних праздников мы совместно с управлением образования специально провели рабочее совещание для всех образовательных учреждений области. В ходе которого всем было доведено о запрете поборов, но никак не о запрете подарков детям!" – объяснили в ведомстве.

Как пояснили представители Антикора, запрет на дарение и принятие подарков распространяется на госслужащих и лиц, приравненных к ним, в том числе на директоров школ (статья 12 Закона РК "О противодействии коррупции").

При этом касательно учителей – даже если они не являются субъектами коррупции – за получение незаконного вознаграждения для них предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 247 Уголовного кодекса РК "Получение незаконного вознаграждения".

Отметим, что данная статья устанавливает наказание за незаконное получение работником государственного органа или организации, лицом не уполномоченным на выполнение госфункций или приравненным к нему лицом, а равно работником негосударственной организации, не выполняющим управленческие функции, материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера за выполнение работы или оказание услуги, входящих в круг его обязанностей.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 80 МРП (245 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Если же оно было совершено неоднократно, то наказанием будет служить штраф в размере до 120 МРП (367,5 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

"Дарение новогодних подарков детям не является нарушением антикоррупционного законодательства. Более того, Новый год – самый семейный праздник, чудесная возможность подарить сказку тем, кто больше всего в нее верит, — детям", – добавили в Антикоррупционной службе СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002545-novogodnie-podarki-detyam-v-shkolah-priravnyayut-ko-vzyatkam-antikor-otreagiroval-na-sluhi/