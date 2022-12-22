Почти 2 млрд тенге потратит Алматы на противогазы и защитные детские камеры

Противогаз. Кадр из видео: телеканал КТК

В 2023 году на защиту Алматы от стихийных катастроф и ЧП нужно более 3 млрд тенге. Спасатели планируют мониторить лавинную опасность, внедрять систему раннего оповещения о землетрясениях. Также будут закуплены противогазы и защитные детские камеры на случай химаварии, передает сайт телеканала КТК.

Бюджет южной столицы на следующие три года уже утвержден. Алматы в 2023 году получит сумму, превышающую триллион тенге.

Только ДЧС мегаполиса запросил более 3 млрд тенге на защиту города от стихийных бедствий, разного рода катастроф и чрезвычайных происшествий. При этом почти 2 млрд тенге уйдет на закуп противогазов и защитных камер из-за угрозы возможного химического заражения.

Кроме того, как сообщает телеканал, на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях нужно 597 млн тенге, а на техобслуживание системы оповещения города – практически 56 млн тенге. Выяснилось, что также затратно следить за автоматической системой мониторинга селевой опасности.

Но дороже всего Алматы обойдется именно закуп противогазов и защитных детских камер. В трех районах города функционируют сразу шесть химически опасных объектов, которые используют в производстве сильнодействующее ядовитое вещество – аммиак. В случае аварии может произойти его выброс. Такой ситуации в мегаполисе еще не было, но спасатели говорят, что к этому все равно нужно быть готовыми.

"Население, попадающее в зону возможного заражения, составляет порядка 68 тысяч человек. В целях обеспечения безопасности населения при поддержке акимата департаментом до 2025 года будут поэтапно приобретены средства индивидуальной защиты. Сами вот эти средства противогазовые – они недешевые. Допустим, в 2023 году планируется приобретение порядка 15 тысяч противогазов. Есть пять заводов. Все они находятся в России", – сказал врио начальника управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов.

Южная столица остается сейсмоопасной зоной. Каждый год в городе и области фиксируют около 200 слабых подземных толчков. Для наблюдения за ситуацией установлены 11 станций, планируют внедрить еще 17. Поскольку все они зарубежного производства, то и цена на них высокая, отметили власти.

"Сейчас мы пытаемся выровнять ситуацию за счет средств как местного бюджета, в частности города Алматы, так и республиканского бюджета. И по поручению главы государства, которое он озвучивал в ходе рабочей поездки в Алматы, мы должны за два года поставить дополнительно 28 сейсмостанций вокруг города", – сказал глава МЧС Юрий Ильин.

Спасатели и население с помощью этих сейсмостанций смогут быстро узнавать о приближающихся землетрясениях. Сигналы об опасности будут проходить через автоматизированную систему раннего оповещения.

"Будет поступать на автоматизированное рабочее место департамента по ЧС и Института сейсмологии. Будет рассылаться уведомление на приложение "Дармен", которое будет на телефоны отправляться", – сообщил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС Алматы Алмат Жанусбаев.

По словам Жанусбаева, ведомство будет информировать жителей города о необходимости установить данное приложение. Он также пояснил, что в стоимость сейсмостанции входят сейсмодатчики и программное обеспечение, поэтому и цена высокая.

"При наступлении разрушительного землетрясения первая происходит продольная волна, которая не несет разрушений. И именно вот эту волну и фиксируют наши датчики", – рассказал инженер лаборатории техногенной сейсмичности Института сейсмологии Ерлан Гумаров.

Алматинцы также узнают об опасности с помощью системы оповещения. По городу установлено больше 600 сиренно-речевых установок. Только на их обслуживание в следующем году нужно почти 56 млн тенге. Спасатели говорят, что цена возросла из-за инфляции. Однако за шесть лет использования масштабно они были задействованы лишь три раза.

Несмотря на то, что чрезвычайные ситуации в городе происходят не часто, на их предупреждение тратятся огромные суммы. И, как пояснили специалисты, следить за многими системами нужно буквально каждый день, без этого никак не обойтись.

Источник: КТК

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, как будет решаться вопрос с точками сбора при землетрясениях в городе. Также исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков отметил, что на следующий год планируется провести широкомасштабную разъяснительную работу, разработать приложение, где каждый житель сможет увидеть маршрутизацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002529-pochti-2-mlrd-tenge-potratit-almaty-na-protivogazy-i-zaschitnye-detskie-kamery/