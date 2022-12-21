На повышение зарплат учителей в Казахстане направили 1,2 трлн тенге

Учитель на уроке. Иллюстративное фото: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

В этом году из республиканского бюджета было выделено 1,2 трлн тенге на увеличение зарплаты педагогов, а также доплату за квалификационные категории, степени магистров и проведение внеурочных занятий учителями физкультуры, сообщается на сайте Минпросвещения РК.

Из указанной суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге, среднего образования – 1,04 трлн тенге, технического и профессионального образования - 39,8 млрд тенге.

В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году на эти цели было направлено около 740 миллиардов тенге. А если сравнить 2020 и 2022 год, то сумма средств, выделяемых из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и выплату им надбавок выросла в 3 раза.

"Заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%. В январе 2021 и 2022 годов их оплата труда также увеличилась еще на 25%.

Соответственно, из года в год увеличиваются объемы средств, выделяемые на повышение зарплаты работников организаций образования: воспитателей, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.

Также они получают доплаты за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество", – сообщил директор департамента бюджетного планирования Минпросвещения Галымжан Молдаш.

Ранее мы рассказывали, как изменятся зарплаты педагогов в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002513-na-povyshenie-zarplat-uchiteley-v-kazahstane-napravili-12-trln-tenge/