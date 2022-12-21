Полиция начала выявлять неплательщиков штрафов на дорогах Алматы

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП Северо-Казахстанской области

Полиция Алматы начала отработку по неплательщикам штрафов. Неплательщиков выявляют прямо на дороге, а авто водворяют на штрафстоянку, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В целях обеспечения принципов нулевой терпимости к правонарушениям, неотвратимости наказания за допущенное нарушение и повышения эффективности взыскания наложенных административных штрафов полицией Алматы проводится ОПМ "Борышкер".

В отработке задействованы сотрудники прокуратуры и судебные исполнители. Экипажи дорожно-патрульной полиции с помощью автоматизированных информационных систем, в том числе "Қорғау - Опасный водитель", выявляют водителей, которые имеют задолженность по наложенным административным штрафам.

"Отработка направлена на выявление лиц и транспортных средств, имеющих ограничения, то есть, аресты, а также злостных неплательщиков, имеющих неисполненные постановления по делу об административном правонарушении в добровольном порядке в установленные законом сроки.

Далее автомобиль нарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку. По месту пребывания составляется протокол изъятия, согласно КоАП РК. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном погашении штрафов", - рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

Полицейские напомнили гражданам, имеющим неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, что в случае неисполнения законных обязательств материалы будут направлены в Региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного взыскания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002415-politsiya-nachala-vyyavlyat-neplatelschikov-shtrafov-na-dorogah-almaty/