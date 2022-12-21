"Подарите волшебство": девочке из Караганды нужно собрать более 3,6 млн тенге на лечение

Таисия с мамой. Фото: из личного архива

Таисия из Караганды родилась на очень раннем сроке - на шестом месяце беременности. Ее вес составлял всего 967 граммов, она не могла дышать самостоятельно и более двух месяцев провела на ИВЛ, а после ей выставили диагноз ДЦП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Начались постоянные приемы врачей, встали на учет к невропатологу, хирургу, так как у Таисии были две гемангиомы - одна на лице, другая на плече. На лице удалили в челюстно-лицевой клинике, на плече - никто в Казахстане не брался. Пришлось лететь в Москву.

Реабилитацию по основному диагнозу проходили в Караганде, в Астане, в Казани. В 3,5 года Таисии поставили диагноз "нейросенсорная тугоухость 4 степени". Но мы и на этом не остановились.

Сделали две операции на ушки (кохлеарная имплантация). Теперь Таисия слышит, благодаря двум имплантам в ушках. Занятий конечно прибавилось: логопеды, сурдопедагоги, дефектологи. Но мы не отчаиваемся", - рассказывает мама девочки Лилия Зайруллина.

Сейчас семье нужна помощь всех неравнодушных людей, чтобы Таисия могла, наконец, встать на ноги. Для этого нужно пройти реабилитацию в центре "Сакура" в Челябинске. Сумма за два курса реабилитации составляет 4 млн тенге, из них самостоятельно удалось собрать только 370 000 тенге.

"В этом центре у детей очень хорошие результаты. Надеемся, что и Таечка сможет встать на ножки. Ведь уже проделана большая работа, Таисия держит голову, сидит, ползает, остался самый главный шаг - встать на ножки. А время для ребенка с ДЦП - это враг.

Просим всех неравнодушных помочь моей доченьке сделать первый шаг самостоятельно. Подарите волшебство Таисии перед Новым годом", - заключила Лилия.

Реквизиты:

Kaspi:

CASPKZKA

KZ84722C000020100343

Зайруллина Лилия Наильевна (мама)

Тел.: +77770459444

Halyk Bank:

БИК HSBKKZKX

KZ316010002008386223

Зайруллина Лилия Наильевна (мама)

ИИН 860223450836

Тел.: +77770459444

Instagram @zairullina_liliya_taisiya

Автор: Алия Абсеметова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002371-podarite-volshebstvo-devochke-iz-karagandy-nuzhno-sobrat-bolee-36-mln-tenge-na-lechenie/