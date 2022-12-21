Жители ЗКО пожаловались, что замерзают в домах, построенных на бюджетные деньги

Новостройки. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Жители новостроек в Западно-Казахстанской области жалуются на холод в своих квартирах. Их не устраивает качество жилья, построенного на бюджетные деньги, передает телеканал "Астана".

Жители новых домов в Теректинском районе ЗКО утверждают, что на стенах дома появились трещины, на подоконниках - плесень и лед, есть проблемы с теплоизоляцией.

Местная жительница Акмарал Ибатова призналась, что давно мечтала о просторной квартире, но новое жилье принесло ее семье разочарование - чтобы не замерзнуть, домочадцам приходится ютиться в одной из трех комнат.

"Каждый день я 3-4 раза в день вытираю подоконник. Потому что сильно продувает окна. И если воду не вытирать, подоконник будет полон воды", - жалуется женщина.

Как отметили корреспонденты, батареи стоят на максимум, используются и дополнительные обогреватели, однако это не помогает. Житель дома Медхат Ибатов утверждает, что все тепло уходит через трещины.

"Мы купили эту квартиру за 16,5 млн тенге. Каждый месяц выплачиваем 120 тысяч тенге, но за что я плачу, не знаю. Дома я поставил 3 печки, и все равно комнаты холодные. Придется нам сушить стены, чтобы избавиться от сырости и плесени. Шпаклевка падает. Приходят люди из акимата, проверяют. Но никакой реакции", - возмущается мужчина.

В компании, строившей здание, утверждают, что дом соответствует всем стандартам. Корреспондентам заявили, что трехэтажные дома возвели год назад и все это время они не заселялись, стояли без отопления. А в этом доме, например, заселены только две квартиры. Поэтому все тепло расходится по пустующим помещениям.

Подрядчик утверждает, что тепла не будет, пока не заселятся все жильцы, это, по их словам, закон физики.

"На 1 и 3 этажах нет жильцов, только на 2. И за счет конденсации теплообмена нет. Из-за этого. А где полностью дома заселены, там наблюдается плюсовая температура, 21-24 градуса, согласно нормы", - заявила представительница компании Жанэра Шуйнова.

О том, что ситуация под контролем, заявляют и чиновники. По просьбе жильцов уже заменили более 60 батарей, щели и трещины заделали.

"У подрядчика есть 5 лет гарантии для устранения за свой счет всех недостатков. Определенная работа по ликвидации своих недоделок, они устранили, но сейчас я обошел с жителями домов, зашел в 13 дом, в 20 дом, на чердак заходили, имеются еще недостатки, которые обязательно нужно устранять", - заявил замакима района Амангельды Тогызбаев.

Как пояснили корреспонденты, на строительство 20 трехэтажных домов из местного бюджета выделили 2 млрд тенге.

Недвижимость выкупил банк. Планировалось, что через ипотеку люди вернут деньги государству. А расселить покупателей равномерно не получилось - так как они выбирали сами дом и этаж. Тем не менее, местные жители не верят, что ситуация изменится, когда произойдет полное заселение дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002352-zhiteli-zko-pozhalovalis-chto-zamerzayut-v-domah-postroennyh-na-byudzhetnye-dengi/