Пропавший в начале декабря 18-летний житель Мангистау вышел на связь с родными

Аскар. Фото: Lada.kz

Почти 20 дней волонтеры и сотрудники правоохранительных органов занимались поисками молодого человека, который 2 декабря пропал без вести. Стало известно, что 18-летний пропавший вышел на связь.

Житель поселка Шетпе в Мангистауской области в начале этого месяца ушел из дома из-за семейного конфликта, пишет местное издание "Лада".

После поисками молодого человека занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры движения Lider.

По их словам, спустя 18 дней поисков пропавший сам вышел на связь. Парень сообщил, что жив. Как отметили волонтеры, молодой человек записал видеообращение.

По информации издания, 18-летний житель Мангистау уехал после ссоры в Алматы.

Напомним, ранее мы писали том, что родные 18-летнего Аскара Кылышбекова просят казахстанцев о помощи в его поисках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002351-propavshiy-v-nachale-dekabrya-18-letniy-zhitel-mangistau-vyshel-na-svyaz-s-rodnymi/