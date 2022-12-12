18-летний парень пропал без вести в Мангистау. Его ищут уже 10-е сутки

Аскар Кылышбеков. Фото: lada.kz

Родные 18-летнего Аскара Кылышбекова просят казахстанцев о помощи - 18-летний парень еще 2 декабря вышел из дома и пропал без вести, передает издание Lada.kz.

Родные парня написали заявление в полицию. К поискам приступили и волонтеры.

Как пишет издание, 18-летний Аскар Кылышбеков 2 декабря вышел из своего дома в поселке Шетпе в Мангистау и до сих пор не вернулся. Приметы: худощавого телосложения, рост - 180 см, волосы темные, глаза темные.

Аскар Кылышбеков. Фото: lada.kz

Был одет в черную куртку, темно-синие штаны, черные ботинки или белые кроссовки. При себе у него был пакет с теплой одеждой.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Аскара, просят связаться по номерам телефонов +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001061-18-letniy-paren-propal-bez-vesti-v-mangistau-ego-ischut-uzhe-10-e-sutki/