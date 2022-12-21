Снег пообещали в крупнейших городах Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осадки пообещали синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте днем 21 декабря. Актуальный прогноз погоды был опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителей Алматы в среду днем ждет плюсовая температура воздуха, прогнозируется до +2…+4 градусов. Днем возможны временные осадки в виде дождя и снега. При этом скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Астане днем может пойти снег, временами тучи будут рассеиваться. В столице немного похолодает - термометры покажут от -7 до -9 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже возможны осадки в виде дождя и снега. Днем жителей города ожидает температура воздуха от -1 до +1 градуса - заметно похолодает. Также прогнозируется усиление ветра до 8-13 м/с, однако местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002350-sneg-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/