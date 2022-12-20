Гулять рядом с домом опасно: состояние 50-летней жилой многоэтажки тревожит актаусцев (видео)

Потрескавшиеся балки на крыше дома в Актау. Кадр из видео: КТК

Жители одного из многоквартирных домов города Актау жалуются на состояние некогда образцового строения. Уже восемь лет бетонные консоли свисают с крыши и пугают местное население, передает сайт телеканала КТК.

Когда-то этот дом на одной из центральных улиц Актау считался образцовым. Теперь же жильцы все время обращают внимание на одну большую проблему – ужасающее состояние здания.

Проектировщики этих домов заявляли, что надежнее и устойчивее их строений не существует. Правда, при расчетах не учли отсутствие капремонта на протяжении 50 лет. В результате многотонные бетонные балки обрушились.

Как сообщает телеканал, строительный мусор вот уже восемь лет никто не убирает: все тут так и лежит. И это при том, что жильцы жаловались уже во всевозможные инстанции.

Люди боятся, что балка в любую минуту рухнет и дом рассыплется, а дети точно знают, что гулять рядом с домом нельзя – опасно.

"Каждую ночь, когда ветер у нас очень сильный поднимается, эти обломки летят. Благо тому, что у нас над компьютерным клубом стоит крыша, эти обломки не долетают до людей, иначе было бы очень плохо. Это мина замедленного действия, которая для людей уже выходит, она когда-то взорвется, будет страшное что-нибудь", – рассказала одна из местных жительниц.

В КСК отметили, что они неоднократно писали куда могли, но жилищная комиссия решила, что опасности нет. Говорят, поначалу даже затевали ремонт. Вот только рабочие вскоре пропали, а разрушенные консоли остались.

"Они первый корпус "Г" начали снимать, а потом не продолжили работы – и так и осталось. Не знаю причины. Не знаем. Мы сколько писали, повторяли. И в 18-м году опять писали прям Боранбаеву, на его это и писали, в жилищную инспекцию на имя акима, что данные работы не завершены, оставлены. Документы у нас есть", – объяснила председатель ПКСП "Шанс" Татьяна Вежновец.

Подчеркивается, что в акимате за эти годы не раз менялись руководители. При этом, как утверждает действующее начальство, о том, что на ремонт дома выделялись деньги, они ничего не знают.

Не смогли чиновники найти и документы, подтверждающие, что госадминистрация когда-либо занималась этим вопросом.

"В 2018 году со стороны акимата на ремонт указанного дома средства выделены не были – и все эти работы были проведены за счет спонсорских средств. Однако работы, как вам известно, не были закончены. В связи с этим этот вопрос необходимо решать непосредственно со спонсором", – заявил главный специалист отдела ЖКХ акимата Актау Айдар Бисенов.

Помимо демонтажа бетонных балок, дом явно нуждается в ремонте. Вода здесь с трудом доходит до шестого этажа, лестницы обрушены, а стены не красили годами. В КСК, правда, говорят, что в этом вина самих жильцов – якобы 70% из них не платят по счетам. Долгов уже больше 4 миллионов тенге. Поэтому в ближайшее время изменений не предвидится.

Тем не менее активистов такое положение дел не устраивает. Они просят акима города лично вмешаться в ситуацию: все-таки дому больше полувека, и он уже часть истории Актау.

Источник: КТК

Добавим, что сам по себе город Актау считается еще очень молодым. Как пишет издание Mangystau Media, официальной датой рождения города считается 1963 год. Но история его строительства началась чуть раньше – в 50-х годах прошлого века на полуострове Мангышлак.

В 1963 году рабочему поселку Актау был присвоен статус города. Это стало точкой отсчета официальной истории и летоисчисления Актау.

1 июля 1964 года, в связи со 150-летием со дня рождения украинского поэта Т. Г. Шевченко и учитывая, что он провел много лет на Мангышлаке, находясь в ссылке, Президиум Верховного Совета Казахской ССР переименовал город Актау в город Шевченко.

При этом город Шевченко был разделен на жилую и промышленную зоны. Промышленные предприятия и по сей день находятся на некотором удалении от жилых кварталов и благодаря специально созданному пространственному санитарному коридору обеспечивается относительная экологическая чистота жилых районов и изоляция от шума.

В 1973 году Шевченко стал областным центром вновь образованной Мангышлакской области, которая была выведена из административного подчинения Гурьевской области.

В 1991 году произошла смена названия города. В облисполкоме создали комиссию, которая занялась поиском документов, свидетельствующих о прежних названиях города. Но выяснилось, что кроме указа о переименовании города Актау в Шевченко, других документов не было.

17 марта того же года среди населения был проведен опрос по вопросу переименования и в сентябре 1991 года город был переименован обратно из Шевченко в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002348-gulyat-ryadom-s-domom-opasno-sostoyanie-50-letney-zhiloy-mnogoetazhki-trevozhit-aktaustsev-video/