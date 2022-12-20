Женщина сдала ребенка в интернат из-за проблем с жильем в СКО

Мальчик. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Петропавловска из-за проблем с жильем была вынуждена сдать ребенка в интернат. Об этом она рассказала на дне открытых дверей с участием акима города Руслана Анбаева, передает Петропавловск.news.

На мероприятии нередко звучали вопросы, касающиеся предоставления жилья очередникам. Одна из жительниц Петропавловска рассказала, что воспитывает сына-инвалида.

Сейчас из-за плачевной финансовой ситуации ей пришлось отдать его в интернат. Поэтому она попросила власти помочь в решении проблемы и выделить временное жилье, за которое не нужно было бы платить большие суммы денег.

"Стоим в очереди, но она почти не двигается. Открыли счет в банке. Мы снимаем квартиру. Чужим людям платим, а на свое жилье откладывать возможности нет. У меня сын-инвалид с детства. В данный момент мне пришлось сдать его в интернат. Мне нужно работать, копить. Но у меня не получается", - рассказала горожанка.

Она побывала на приеме у заместителя акима Петропавловска Аскара Хабибулина. Он ответил, что по жилищному законодательству сейчас предоставляется только арендное коммунальное жилье.

В настоящее время строят шесть таких домов. Из категории, к которой относится женщина, будет выдано около 330 квартир. Но их получат очередники, которые встали на очередь в 2008 и 2009 году. Она же это сделала в 2016 году.

Так что, вероятно, жилье женщине придется ждать еще долго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002286-zhenschina-sdala-rebenka-v-internat-iz-za-problem-s-zhilem-v-sko/