Необычные облака в виде волн над Астаной объяснили синоптики (видео)

Облака. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Астанчане накануне наблюдали в небе необычное явление - облака в видео волн. Кадры из казахстанской столицы появились в Сети. Синоптики РГП "Казгидромет" объяснили, почему облака приняли такую интересную форму, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации специалистов, утром в понедельник, 19 декабря, в Астане наблюдались слоистые (Stratus — St) облака. Такие облака формируются в результате охлаждения в более низких слоях атмосферы с одной стороны и турбулентности - с другой.

"Охлаждение может быть результатом ночного излучения, которое особенно существенно, когда облака отсутствуют и ветер слабый, или влияния относительно теплого воздуха на более холодную подстилающую поверхность", - пояснили синоптики.

Подчеркивается, что данный вид облаков характерен для мегаполисов из-за большого количества и интенсивности источников тепла, сочетающихся с высокой влажностью воздуха и повышенным содержанием взвешенных частиц в атмосфере, которые способствуют конденсации и образованию местной облачности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002268-neobychnye-oblaka-v-vide-voln-nad-astanoy-obyasnili-sinoptiki-video/