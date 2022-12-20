Всеобщее декларирование: что будет, если допустить ошибку в декларации доходов

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов Алматы Куаныш Туменбаев во время брифинга на рассказал о том, как будет проходить всеобщее декларирование и что будет, если налогоплательщик допустит ошибку в документе, передает корреспондент NUR.KZ.

"В случае допущения ошибок физическое лицо может предоставить дополнительную декларацию в течение трех лет. Также хотел отметить, на сегодня каких-либо проверочных мероприятий не проводится, сейчас проводится полномасштабная разъяснительная работа по всеобщему декларированию. Проверочные мероприятия будут проводиться после 2025 года, когда будет полностью внедрено всеобщее декларирование", - отметил Туменбаев.

Он также напомнил, что всеобщее декларирование в Казахстане введено с 1 января 2021 года и будет проходить в 4 этапа.

"С 2023 года начнут подавать декларации работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги, с 2024 года - руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги, с 2025 года - оставшиеся категории граждан, то есть практически все взрослое население страны", - сообщил спикер.

Он добавил, что в декларации должно отображаться наличие движимого и недвижимого имущества, находящегося как в пределах страны, так и вне ее, в том числе, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания и так далее.

Спецтехника и прицепы тоже входят в категорию декларируемого имущества, а также деньги на банковских счетах, в том числе зарубежных, в сумме, превышающей 1000-кратный размер МРП; инвестиционное золото и многое другое.

Более подробно о декларировании можно узнать из материала NUR.KZ.

При возникновении вопросов по всеобщему декларированию физические лица могут получить консультацию в едином контакт центре по номеру 1414.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002257-vseobschee-deklarirovanie-chto-budet-esli-dopustit-oshibku-v-deklaratsii-dohodov/