"В четырехкратном размере цена повысилась": на нехватку дизтоплива пожаловались в Уральске

Дизельное топливо. Иллюстративное фото: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images

В Уральске возмутились отсутствием дизельного топлива на многих заправках города. Отмечается, что приходится использовать зимнюю солярку, цена которой превысила 650 тенге за литр, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что на нехватку дизтоплива жалуются водители большегрузов, строительные компании, а также коммунальные предприятия города Уральска. При этом люди недовольны и удорожанием горючего.

Особенно это проблема беспокоит водителей большегрузов. Кожа Серикмуратов, который уже три года возит автомобили из Москвы в Алматы, на привычном маршруте каждый раз заправлялся в Уральске. Но в этот раз, по его словам, дизтоплива в городе не нашел.

"Из России заехал, нет нигде топлива, только 50 литров возле границы взял, больше не нашёл, теперь буду искать. Впервые зимой появилась такая проблема, не знаем пока что делать. Это для нас огромная проблема, для всех водителей", – рассказал он.

Как утверждают местные, ситуация с топливом длится несколько недель. Специалисты отмечают, что подорожание горючего может ударить и по коммунальным службам, и по пассажирским перевозкам областного центра. Перевозчики вынуждены будут поднять тарифы.

"Перевозки пассажиров, "Батыс су арнасы", "Жайыктеплоэнерго", "РЭК", сама очистка города, все зависит от работы техники же, а у них заложены тарифы 125 тенге солярка, а сейчас они вынуждены покупать по 650 тенге, это очень большие потери, в четырехкратном размере цена повысилась", – сообщил депутат Западно-Казахстанского областного маслихата Турарбек Тлемисов.

По информации депутата, топлива не хватает из-за затянувшегося ремонта на Атырауском НПЗ. Обычно с предприятия поставляли 30 тысяч тонн солярки в месяц. Тем не менее чиновники уверяют, что объемы остались те же. Говорят, что коммунальные предприятия заправляют по талонам, и проблем нет.

"У нас нет большого спроса на дизельное топливо. Коммунальные предприятия работают, не останавливаясь. Им не нужно зимнее топливо, мы можем обойтись межсезонным горючим", – заявил руководитель Управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржан Нуртазиев.

Как сообщает телеканал, сейчас в Уральске летнее дизельное топливо не найти. Только на одной заправке продают зимнюю солярку, но по 650 тенге за литр. И так как этот вид горючего в регион поставляют из России, специалисты предполагают, что его стоимость может расти.

Добавим, что дизельное топливо, как пишет сайт Neftegaz.ru, предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники.

Оно является продуктом процесса нефтепереработки, то есть получается в результате переработки нефтяного сырья. На вид – тягучая желтая жидкость.

Иногда дизтопливо называют соляркой. Это слово происходит от немецкого "sоlaror" – "солнечное масло".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002158-v-chetyrehkratnom-razmere-tsena-povysilas-na-nehvatku-diztopliva-pozhalovalis-v-uralske/