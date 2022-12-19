Кирпичи обнаружили в ручной клади пассажира самолета в Астане

Кирпичи. Иллюстративное фото: Regine Mahaux/Getty Images

Строительные кирпичи обнаружили при досмотре ручной клади одного и пассажиров столичного аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

"Около 6 тыс. запрещенных предметов и веществ выявили инспекторы Службы авиационной безопасности столичного аэропорта на пунктах досмотра пассажиров с начала текущего года. В числе необычных вещей, изъятых при досмотре, были кастеты и ножи, скрытые в ручках чемоданов, ремнях и обуви.

А в ручной клади одного из пассажиров обнаружены строительные кирпичи", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что выявленные предметы чаще всего утилизируют.

В пресс-службе напомнили, что к провозу на борту самолета не допускаются такие на первый взгляд неопасные вещи, как лаки для волос, гели и пены для бритья.

Из-за угрозы безопасности пассажиров и полетов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл (вода, напитки, пены для бритья и другое), особенно вещества и жидкости неизвестного состава (без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата).

Данный запрет – мировой стандарт безопасности, основанный на случаях из мировой авиационной практики.

"В истории авиации имеются факты захвата заложников, угона или уничтожения воздушных судов, где злоумышленники использовали обычные ножи либо бритвы. Немало атак было осуществлено при помощи жидких взрывчатых веществ. Поэтому мы рассчитываем на понимание со стороны пассажиров", – отметил руководитель Службы досмотра воздушной гавани Габит Сулеев.

Определенные предметы могут представлять угрозу не по вине человека, а в связи с физико-химическими свойствами материалов. К примеру, на большой высоте из-за перепада давления может произойти взрыв емкостей, наполненных жидкостями с газом.

При наличии назначения врача в ручной клади можно провозить лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности. Однако брать их следует лишь в количестве, необходимом на время полета.

Некоторые предметы и вещества, которые не допускаются к перевозке в ручной клади, можно провезти в зарегистрированном багаже. Это касается жидкостей, аэрозолей и гелей объемом более 100 мл (вода, напитки, шампуни, пены для бритья и т.д.), а также рабочих инструментов.

Пассажирам могут запретить провозить домашних питомцев если место не забронировано заранее или не получено подтверждение на перелет от авиакомпании. Кроме этого, пассажирам с животными необходимо иметь при себе:

ветсправку;

ветсертификат;

международный ветеринарный паспорт.

Пресс-служба также объяснила, как поступают с вещами, изъятыми у пассажиров.

Пассажирам доступны варианты на выбор:

отдать предметы провожающим;

если допустимо, сдать предметы в багаж;

оформить протокол передачи на хранение сроком на 30 суток.

Если ни один вариант не подходит, пассажирам предложат заключить договор на утилизацию предмета специальной обслуживающей компанией.

"Чтобы пассажиры не тратили свое и чужое время зря, Служба авиабезопасности столичного аэропорта призывает ответственно подходить к сбору багажа и заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке", - гласит сообщение.

В него входят:

взрывные устройства и взрывчатые вещества;

легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, включая ацетон, напитки с содержанием алкоголя более 70%;

воспламеняющиеся твердые вещества;

все виды огнестрельного оружия, сигнальные ракетницы, стартовые пистолеты, устройства временного поражения, шокового и электропоражающего действия, рогатки, а также все копии и предметы их имитирующие, в том числе в виде игрушек;

боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, включая патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи;

колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы, а также предметы их имитирующие;

предметы с затупленными концами (биты, кии для игры в бильярд, все виды дубинок и средств рукопашного боя и другое);

сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей;

радиоактивные и наркотические вещества;

ядовитые и отравляющие вещества, инфекционно или биологически опасные материалы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002037-kirpichi-obnaruzhili-v-ruchnoy-kladi-passazhira-samoleta-v-astane/