Пропавшую после ссоры с мужем женщину нашли в Туркестане

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области пропала женщина. С заявлением в полицию обратился ее супруг. Выяснилось, что она ушла из дома после ссоры и не вернулась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, в Сауранский районный отдел полиции обратился мужчина и сообщил о пропаже жены.

Стражи порядка проверили все места, куда могла пойти женщина, опросили знакомых.

В итоге правоохранители нашли пропавшую в одной из съемных квартир Туркестана. С ней провели разъяснительную работу и передали родственникам.

Выяснилось, что между супругами произошла семейная ссора, после которой женщина ушла из дома. Она уехала к брату в Сауранский район, но пробыла там недолго. Затем сообщила, что возвращается домой, однако исчезла.

Муж найденной женщины поблагодарил полицейских за оперативную работу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002025-propavshuyu-posle-ssory-s-muzhem-zhenschinu-nashli-v-turkestane/