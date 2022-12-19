Плюсовую температуру пообещали сразу в двух мегаполисах Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В понедельник, 19 декабря, в Алматы и Шымкенте пообещали температуру воздуха выше нуля градусов, актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня столбики термометров поднимутся до 2 градусов выше нуля. Осадков в южной столице не ожидается, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане в понедельник будет переменная облачность. Температура воздуха составит -5...-7 градусов. Жителей столицы предупредили об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте тоже будет плюсовая температура - синоптики обещают до +6...+8 градусов. Осадков в городе не ожидается. Скорость ветра в этот день прогнозируется в районе 2-7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001985-plyusovuyu-temperaturu-poobeschali-srazu-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/