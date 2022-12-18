Ехали на велосипедах в Узбекистан: туристы из Польши застряли в Казахстане из-за непогоды

Туристы и полицейские. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

16 декабря к сотрудникам полиции в городе Байконуре за помощью обратились польские туристы, которые направлялись на велосипедах в Узбекистан. Казахстанские полицейские не оставили путешественников в беде, передает официальный новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что в пятницу, 16 декабря, граждане Польши, направлявшиеся в Узбекистан на велосипедах, обратились за помощью к полицейским Кызылординской области.

"Пятеро граждан этой страны приехали в поселок Торетам (близ города Байконур – прим. ред.) и собирались выехать в Узбекистан на велосипедах. Однако из-за холодной погоды они не смогли организовать поездку дальше и обратились за помощью к сотрудникам полиции представительства МВД в городе Байконуре", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка подсказали иностранцам, как они могут выехать в соседнюю страну, а также посадили их в нужный автобус с велосипедами.

Иностранцы поблагодарили казахстанский полицейских за оказанную помощь.

Добавим, что город Байконур, как сообщается на официальном сайте городской администрации, является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, но функционирующей в условиях аренды.

Это социально-культурный и административный центр комплекса "Байконур", существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Российской Федерацией задач по развитию космической отрасли.

Согласно Договору аренды комплекса "Байконур" между правительствами РФ и РК от 10 декабря 1994 года, Арендатор в лице правительства России принял на себя обязательства о поддержании и развитии материально-технической, технологической и научно-исследовательской базы комплекса “Байконур”, обеспечивающей инфраструктуры, социально-бытовой сферы и инфраструктуры города.

9 января 2004 года было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса “Байконур”, которое предусматривает продление срока аренды до 2050 года.

Город Байконур на карте. Скриншот: Google Maps

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001959-ehali-na-velosipedah-v-uzbekistan-turisty-iz-polshi-zastryali-v-kazahstane-iz-za-nepogody/