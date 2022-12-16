Новая праздничная дата может появиться в Казахстане

Календарь. Иллюстративное фото: pexels.com

Новую дату планируют включить в список праздников в Казахстане – проект соответствующего постановления правительства появился на портале "Открытые НПА".

Так, согласно документу, 28 января планируется сделать Днем органов по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Впрочем, постановление еще не принято. Публичное обсуждение его проекта продлится до 28 декабря текущего года.

Со всеми остальными праздничными датами можно ознакомиться в следующем перечне. Ближайшая из них – День энергетика, который празднуется каждое третье воскресенье декабря. В этом году оно выпадает на 18-е число.

Согласно Закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", финансовый мониторинг – это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга.

Финансовым мониторингом в Казахстане занимается специальное агентство – Агентство по финансовому мониторингу, – непосредственно подчиненное и подотчетное президенту. 28 ноября на пост председателя агентства был переназначен Жанат Элиманов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001850-novaya-prazdnichnaya-data-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/