Кредитные каникулы объявят для солдат-срочников в Казахстане

Военнослужащие. Иллюстративное фото: Минобороны РК

Для солдат срочной службы объявляются кредитные каникулы в рамках меморандума. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Министерстве обороны Казахстана.

Министерство обороны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум. Документ скрепили подписями министр обороны Руслан Жаксылыков и председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

"Инициатива оборонного ведомства дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы. Отсрочки платежей по кредитам предполагается "заморозить" по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями.

Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности.

"В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика. По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности", - отметили в ведомстве.

Меморандум поможет снять социальное напряжение, связанное с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы в период прохождения воинской службы, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что банки могут обязать предупреждать о последствиях невыплаты кредита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001744-kreditnye-kanikuly-obyavyat-dlya-soldat-srochnikov-v-kazahstane/