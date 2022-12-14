Скриптонит эмоционально отреагировал на новость о проблемной школе в Талгарском районе

Скриптонит. Кадр из выступления: YouTube / Musica36

Казахстанский рэпер и продюсер Адиль Жалелов, известный под псевдонимом Скриптонит, эмоционально отреагировал на новость о школе в Талгарском районе, ученики которой вынуждены учиться онлайн.

О проблемах школы села Даулет Талгарского района Алматинской области рассказали корреспонденты телеканала "Алматы".

По данным телеканала, уже три года ученики этой школы вынуждены учиться онлайн. Дело в том, что здание школы, по словам представителей акимата, находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют необходимым требованиям. А родители учащихся сообщили, что школу уже не единожды закрывали на капитальный ремонт.

В 2019 году на ремонт школы было выделено 1,5 млрд тенге. После ремонта принимал объект акимат. Однако объяснить, почему после столь дорогого ремонта школа до сих пор не работает, в ведомстве не смогли - ни акима, ни его заместителей журналистам застать на рабочем месте не удалось.

После карантина образовательное учреждение еще два раза закрывали на капитальный ремонт, тогда школьники перешли на дистанционное обучение. С тех пор дети учатся на дому. Родителей такая ситуация не устраивает. По их словам, все это влияет на успеваемость детей, как следствие страдает качество образования.

В январе 2020 года, как сообщает телеканал, стены и пол школы начали проседать, чтобы их поднять, там проложили три слоя цемента. Но и этого оказалось недостаточно.

В районном отделе образования заявили, что перейти на традиционный формат обучения учащиеся этой школы смогут только после результатов экспертизы.

"Протянули трубы. До конца месяца подождем, а уже потом рассмотрим проблему офлайн-образования детей", - заявила руководитель отдела образования Талгарского района Айнакул Ушкемпирова.

Халатность в работе признали в областном акимате. Сейчас чиновники проводят расследование, чтобы понять, кто же все таки виновен в том, что дети не могут получить нормальное образование.

"В связи с халатным отношением к этой работе администрация области проводит служебное расследование в отношении начальника управления архитектурно-строительного контроля. Кроме того, аким области обратился к областному прокурору с просьбой провести непосредственное расследование данной работы", - пояснил руководитель пресс-службы акимата Алматинской области Галымурат Жукел.

По словам родителей, специалисты до сих пор не признали состояние школы аварийным. Если проблему не решат в ближайшее время, жители просят обучать их детей в старой школе. Состояние которой, к слову, тоже плачевное.

Эта новость вызвала возмущение популярного не только в Казахстане, но и за границей рэпера Скриптонита. В своем Instagram-аккаунте он гневно высказался о ситуации.

"Мы тратим миллионы на помощь людям, но это все абсолютно бесполезно пока вы радуетесь что мы великая нация/страна, почти не имея ни образования, ни перспектив, ни желания развиваться.

У нас нет ни сельского хозяйства (только частные), ни производства (либо закрыто, либо в непригодном состоянии), ни сырья, ничего.

Все что мы хотим: тендеры, темы, быть гайцами и воровать. Воровать у своего народа, воровать друг у друга. Воровать у самих себя. Ирония в том что даже это, нормально мы делать не умеем", - написал исполнитель в своих сториз (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Скриншот: instagram.com/stories/real_scrip

Скриншот: instagram.com/stories/real_scrip

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001613-skriptonit-emotsionalno-otreagiroval-na-novost-o-problemnoy-shkole-v-talgarskom-rayone/