Семилетний мальчик заблудился по дороге в школу в Астане
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Участковые инспекторы Косшы обратили внимание на сообщение в одном из WhatsApp-чатов о ребенке, перепутавшем автобусы и заблудившемся в городе, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Сообщение опубликовал водитель междугороднего автобуса. Мужчина сообщил участникам группы, что на его маршруте мальчик семи лет без сопровождения взрослых доехал до конечной станции и отправился обратно.
Увидевшие это сообщение сотрудники полиции незамедлительно связались с водителем и прибыли по адресу.
Им удалось выяснить, что потерявшийся мальчик проживает в Астане. Также они узнали, что рано утром он отправился на занятия в школу, но перепутал автобусы и заблудился.
Стражи порядка установили личность самого потерявшегося ребенка, а также его родителей и связались с ними. Выяснилось, что к этому времени и учитель поставила в известность маму об отсутствии мальчика на занятиях. Обеспокоенная женщина сразу же обратилась в полицию.
Позже мама мальчика поблагодарила всех неравнодушных горожан за помощь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001604-semiletniy-malchik-zabludilsya-po-doroge-v-shkolu-v-astane/