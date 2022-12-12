Токаев: ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением в Казахстане

Рабочий в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о череде аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере. По его словам, даже это не привело к должной реакции акимов, слова главы государства опубликовал Telegram-канал пресс-службы президента.

По словам Токаева, ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением в Казахстане.

"Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников.

Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла.

Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле", — заявил Токаев.

Он напомнил, что от должности освобожден аким Павлодарской области. При этом никак себя не проявило в этой ситуации Министерство энергетики и служба по ЧС.

При этом средний износ ТЭЦ, по словам Токаева, достиг 66%, а в некоторых городах превышает критический уровень в 80%.

"Я неоднократно поручал правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности", — заявил президент.

Ранее президент РК назвал ситуацию с заморозкой теплосетей в Экибастузе реальной катастрофой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001137-tokaev-chp-v-sfere-zhkh-stali-obydennym-yavleniem-v-kazahstane/