Как экибастузцам будут возмещать траты за электроэнергию в период ЧС, объяснил аким

Фото с места аварии в Экибастузе. Источник: gov.kz

Аким Экибастуза Аян Бейсекин объяснил, как жителям города будут возмещать траты за электричество в период ЧС. По данным акимата, всего компенсацию должны получить 48 957 абонентов.

Как сообщил аким города, была достигнута договоренность о компенсации с акционерами ТОО "Экибастузтеплоэнерго" и собственниками ТОО "Горэлектросеть"

"На счета "Горэлектросети" переведут средства, которые распределят по счетам абонентов. Таким образом произойдет возмещение, – цитирует акима Тelegram-канал Pavlodarnews.

Аян Бейсекин отметил, что никаких заявлений горожанам писать не нужно.

"Кто-то запустил фейк, и люди пошли в пункты с заявлениями. Не надо писать заявление на возмещение платы за электричество", – заявил он.

Напомним, по состоянию на 10 декабря, во все многоквартирные жилые дома Экибастуза подано теплоснабжение. В 29 частных домах ведутся работы по восстановлению тепловодоснабжения. Кроме того, по городу продолжают устранять мелкие порывы и повреждения на теплотрассах после аварии на ТЭЦ, которая произошла 27 ноября.

В минувшую пятницу, 9 декабря, новый глава региона Асаин Байханов сообщил, что все жители Экибастуза получат компенсацию за электроэнергию. По его словам, все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001037-kak-ekibastuztsam-budut-vozmeschat-traty-za-elektroenergiyu-v-period-chs-obyasnil-akim/