Более 30 многоэтажек остались без тепла: котельную снова запустили в Семее

Семей. Кадр из видео: Телеканал "Хабар 24"

В Семее устранили поломку шлакозолоудалительной системы на местной котельной, из-за которой в субботу, 10 декабря, отключились сразу четыре котла. Более 30 многоэтажек на несколько часов остались без отопления, передает телеканал "Хабар 24".

Напомним, 10 декабря утром на тепловом источнике Интерната №5 произошла поломка системы ШЗУ (шлакозолоудаления), из-за чего снизились параметры подачи тепла. На место выезжало руководство акимата Семея.

Директор теплоснабжающего предприятия сообщил, что авария устранена, работа котельной снова запущена. Отопление во все дома уже дали. Он отметил, что температура подачи составляет выше 56 градусов, и ее будут постепенно увеличивать до норматива в 85.

Отмечается, что за последнюю неделю это вторая поломка на данной котельной, которую сдали только в 2014 году. По данным телеканала, средняя степень изношенности теплосетей города составляет почти 64%. Специалисты считают, что старые теплосети не справляются с нагрузкой и в морозы выходят из строя.

Ранее на этой неделе жители города Абай в Карагандинской области пожаловались на то, что уже несколько дней замерзают в своих квартирах. Горожане потребовали от властей навести порядок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001007-bolee-30-mnogoetazhek-ostalis-bez-tepla-kotelnuyu-snova-zapustili-v-semee/