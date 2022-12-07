"Второй Экибастуз будет": жители Абая пожаловались на холод в домах

Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уже несколько дней жители города Абай в Карагандинской области жалуются на то, что замерзают в своих квартирах. Однако в акимате утверждают, что подача горячей воды в тепломагистраль отличная, передает телеканал "Астана".

85-летняя пенсионерка Марфа Бушкина, кутаясь в плед, отмечает, что ей приходится пользоваться электрическими обогревателями.

"Болеем, конечно, холодно. Обогреватели включаем. Здесь 12 градусов, а в коридоре – 15. Что нам делать, куда обращаться?" — спрашивает пенсионерка.

Холодно и в школах: мама двоих детей Надежда Медведева решила оставить своих детей дома на дистанционке.

"В школе холодно, дома тоже холодно. Греемся под одеялом, укутываемся", — пожаловался школьник Павел.

Горожане требуют от властей навести порядок.

"Если вот так будем держаться до конца декабря или начала января, второй Экибастуз будет. Либо дома будут падать, валиться от сырости просто", — возмущены местные жители.

По информации корреспондентов, Топарская ГРЭС, которая обогревает город, отлично топит. На подаче 90 градусов. Однако доходит до квартир не все. В местных ОСИ и КСК подтверждают: на подаче больше 70 градусов, окна утеплили, стояки поменяли. Но батареи в доме все равно холодные.

"Потому что нет давления и обратка не циркулирует. Не прогревается. Батареи – от них даже жара нет. Подача не спасет, потому что не работает обратка", — объяснила Надежда Медведева, которая работает в ОСИ.

На реконструкцию насосов, замену сетей и наладку требуется почти 20 миллиардов тенге. В минувшем году запросили около трех миллиардов. Но пока денег не выделили.

"На новые трубы нужно 20 миллиардов. Наладку будем делать. Насосы нужно реконструировать, чтобы мощнее циркуляция была. Каждый год, когда мороз и сильный ветер, оно выдувается. Не только в Абае так", — прокомментировал ситуацию аким города Абай Медеу Ахметов.

Как отметили корреспонденты, часть домов Абая все-таки теплые, рассказывают люди. В городе создана специальная комиссия для проверки всех проблемных точек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000439-vtoroy-ekibastuz-budet-zhiteli-abaya-pozhalovalis-na-holod-v-domah/