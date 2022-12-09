Какие развязки в Алматы завершат в следующем году, рассказал аким

Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной XXXI сессии маслихата города рассказал о том, какие транспортные развязки будут завершены в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам акима, в следующем году продолжится пробивка улицы Толе Би на общую сумму 11,7 млрд тенге. Пробивка улицы Жубанова проходит госэкспертизу. Кроме того, планируется завершение двух транспортных развязок - на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта, а также на Саина - Монке Би. На это выделено 6,2 млрд тенге.

Помимо этого, Досаев рассказал, что в 2023 году будет закуплено 300 автобусов на газу, а также продолжится обновление троллейбусного парка.

"Мы намерены закупить 100 троллейбусов на 6,4 млрд тенге. Благодаря этим мерам мы повысим качество услуг и сократим интервалы движения общественного транспорта.

На 2023 год на субсидирование городских маршрутов предусмотрено 55,9 млрд тенге. Это позволит обновить и усилить дополнительным подвижным составом в количестве 400 единиц на 30 маршрутах, что улучшит качество предоставляемых услуг общественного транспорта", — заявил аким.

Также в следующем году продолжится строительство сети метрополитена в западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что улицу Жубанова в Алматы планируется продлить до границ города. Получение заключения госэкпертизы планируется в декабре. Также мы рассказывали, что ведется строительство станции метро "Калкаман".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000854-kakie-razvyazki-v-almaty-zavershat-v-sleduyuschem-godu-rasskazal-akim/