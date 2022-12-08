Светофоры временно отключат на одном из перекрестков Алматы

Регулировщик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителей Алматы предупреждают о временном отключении светофоров на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Как рассказали в полиции, ссылаясь на информацию от специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Алматы, в четверг, 8 декабря, ориентировочно до 17:00 будет проводиться ремонт светофорных объектов, расположенных на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина.

Дорожное движение в этой части города будут регулировать сотрудники патрульной полиции.

"Полиция Алматы призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, следовать командам стража порядка и проявлять взаимоуважение", - добавили в правоохранительных органах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000657-svetofory-vremenno-otklyuchat-na-odnom-iz-perekrestkov-almaty/