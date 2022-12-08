Розы и хризантемы высадили на улицах Шымкента в декабре (видео)

Роза в снегу. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте несколько дней назад на уличных клумбах высадили цветы, которые уже засыпало снегом. Горожане возмущены отношением чиновников к растениям и бюджетным деньгам, передает сайт телеканала КТК.

Несмотря на то, что розы и хризантемы – растения многолетние, биологи уверены: до весны они не доживут.

"Я как биолог стою и сокрушаюсь. Очень жалко это растение. Я сейчас хотела его немножко разрыть, корень, достать корень аккуратно. Но у меня никак не получалось, потому что там уже лед, уже охватил плотным кольцом – и у меня корень остался в земле. Если он корень, если не остатки гнилые корня", – сетует кандидат биологических наук Роза Жумабаева.

Специалисты говорят, сложноцветные растения очень теплолюбивы. Высаживать их зимой – дело весьма рискованное, поэтому коммунальщикам нужно было дождаться весны.

Шанс спасти розы и хризантемы еще есть. Если их накрыть, то, возможно, какая-то часть прорастет. Но вероятность мала. К слову, в Шымкенте уже засадили десятки клумб. В одном только Каратауском районе на это потратили 17 миллионов тенге.

Местные власти ничего критичного в этом не видят. Говорят, ответственность за клумбы несет подрядчик. Если весной цветы не взойдут, он будет высаживать все заново, но уже за свой счет.

"Поскольку у нас южный регион, теплый, у нас не бывает сильного холода. Поэтому сажают и осенью, даже в ноябре. Несмотря на то, что сейчас цветы выглядят засохшими, это многолетники. Со стороны подрядной организации есть гарантия на работу. Поэтому сколько цветов погибнет, столько весной и восполнят", – заявил главный специалист отдела аппарата акима Каратауского района Есимхан Жузбаев.

Источник: КТК

Отметим, сегодня в Шымкенте ожидается минусовая температура и небольшое усиление ветра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000605-shymkenttsev-vozmutili-vysazhennye-sredi-zimy-hrizantemy-i-rozy-video/