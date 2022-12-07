Исследование: Астана вышла на пятое место в мире по загрязненности воздуха

Дым из труб. Иллюстративное фото: pexels.com

Астана вошла в пятерку городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные компании по контролю качества воздуха IQAir, передает телеканал "Астана".

Отмечается, что концентрация загрязнителя PM2,5 в воздухе 6 декабря более чем в 26 раз превысила годовое нормативное значение ВОЗ.

В рейтинге IQAir столица Казахстана заняла пятое место. Перед Астаной - по два города Пакистана и Индии.

"6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия - это сочетание краткосрочных таких факторов, как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха", — говорит пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Смагулова.

По словам эколога Елены Полянцевой, существуют технологии, способные бороться со смогом, но при столичном морозе они вряд ли сработают как надо. И единственный шанс в данной ситуации - долгосрочный план.

"Конечно, это газификация, конечно, это бензин стандарта Евро-5. То есть это какие-то реально конкретные действия, которые могли бы значительно уменьшить токсическое воздействие смога на человека", — сказала эколог Елена Полянцева.

Чтобы уберечь организм от отравления, специалисты советуют носить на улице медицинские маски, а в домах не открывать окна. Экологи напоминают, даже несколько дней пребывания в особо загрязненной среде могут спровоцировать обострение и появление серьезных заболеваний.

Ранее специалисты метеослужбы объяснили причину нависшего над Астаной смога. Оказалось, что в городе 5-6 декабря зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Мелкодисперсные твердые частицы (PM2.5) - крошечные частицы, загрязнители, которые при высоких уровнях содержания в воздухе могут негативно отразиться на здоровье людей. Также эти частицы ухудшают видимость и вызывают помутнение воздуха при повышенных уровнях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000448-issledovanie-astana-vyshla-na-pyatoe-mesto-v-mire-po-zagryaznennosti-vozduha/