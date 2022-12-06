Причину нависшего над Астаной смога объяснили синоптики

Дым из труб. Иллюстративное фото: JFCreatives/Getty Images

Специалисты метеослужбы объяснили причину нависшего над Астаной смога – в столице зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в городе за 5-6 декабря 2022 года превышения от одного ПДК зафиксированы по взвешенным частицам РМ-2,5 и РМ-10 (это мельчайшая пыль), по диоксиду азота, оксиду углерода и сероводороду.

Максимальное загрязнение было зафиксировано в районе "Коктал – 1".

Отмечается, что вчера, 5 декабря, наблюдалась погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1-3 м/с. Ночью 6 декабря также была погода без осадков, наблюдался производственный дым, был штиль.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Астане проводится на 10 постах, из них 6 автоматических поста и 4 поста ручного отбора проб.

Как уточнили в компании, высокое загрязнение – это более 10 ПДК, экстремально-высокое – более 20 ПДК (предельно допустимых концентрации).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000354-prichinu-navisshego-nad-astanoy-smoga-obyasnili-sinoptiki/