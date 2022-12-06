Отчисление 6-летних детей из детсада: в Минпросвещения ответили на опасения родителей

Детсад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Директор Департамента дошкольного образования Наталья Жумадильдаева на рассказала, могут ли отчислить ребенка из детского сада после исполнения шести лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Жумадильдаева заявила, что нет никаких законодательных оснований для того, чтобы ребенка, которому исполнилось 6 лет, отчислили из детсада.

"В статье 30 закона "Об образовании" указано, что дошкольное воспитание и обучение оказывается воспитанникам в возврате от 1 года до поступления в школу. Эта норма отражена в трех приказах и госстандарте образования. Все нормы отрегулированы, поэтому основания для отчисления ребенка, после исполнения 6 лет, нет", — отметила она.

Глава Минпросвещения посоветовал дать по этому вопросу подробное разъяснение, так как периодически в Сети появляется информация о подобных фактах.

"Если есть такие факты, обращайтесь в Министерство просвещения. Но нормативно четко закреплена норма о том, что ребенок не может быть отчислен, если условно ему 6 лет исполняется в январе. Он обязательно до августа, то есть до освоения соответствующей программы, находится в садике.

По таким фактам, когда распространяется неподтвержденная информация, надо мгновенно давать информацию. А если обнаружится, что какие-то организации вразрез принятым нормам принимают такие решения, то там надо принимать жесткие меры", — резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Согласно статье 30 ("Дошкольное воспитание и обучение") закона "Об образовании", дошкольное воспитание детей до приема в 1 класс осуществляется в семье, или с одного года до приема в 1 класс - в дошкольных организациях.

Дошкольное обучение осуществляется с пяти лет в виде предшкольной подготовки детей к обучению в школе.

Предшкольная подготовка обязательна и осуществляется в семье, дошкольных организациях, а также в предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.

Предшкольная подготовка в государственных организациях образования является бесплатной.

Допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

Информация о наличии или отсутствии плановых профилактических прививок и медицинских противопоказаний для их проведения предоставляется медицинской организацией по месту прикрепления ребенка для медицинского обслуживания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000374-otchislenie-6-letnih-detey-iz-detsada-v-minprosvescheniya-otvetili-na-opaseniya-roditeley/