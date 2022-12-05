Юный маникюрщик из Экибастуза и его семья готовы приютить замерзающих земляков

Арулат Мухаметкали. Фото: instagram.com/arulat_mukhametkali

Юный мастер маникюра Арулат Мухаметкали из Экибастуза пригласил к себе домой семьи, которым нужна помощь из-за отсутствия тепла. Информацию подтвердила мама мальчика и сообщила, что у них в квартире пока тоже батареи греют слабо, но они спасаются обогревателями, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращение Арулат Мухаметкали опубликовал на своей странице в Instagram. Подросток указал, что их семья готова принять земляков на время, пока в их домах устраняют последствия аварии.

"Мы с семьей решили, что сейчас нужно помочь тем, кто остался в беде, особенно семьям, у которых есть дети и инвалиды. Мы готовы принять две семьи и уже приготовили комнаты, кому реально некуда идти. Мы готовы вас принять как своих гостей. Надеюсь, что все наладится", - написал маникюрщик.

Мама мальчика сообщила, что температура воздуха у них в квартире составляет 12-13 градусов тепла. Однако спасаются они, как и многие жители Экибастуза, с помощью обогревателей.

По словам Сании Рахимовой, решение о том, чтобы приютить у себя земляков, семья приняла совместно.

Напомним, юный экибастузец стал известен тем, что в 13 лет начал делать маникюр, чтобы собрать деньги на лечение брата. На историю семьи откликнулись многие казахстанцы. За несколько дней было перечислено 1,7 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000167-yunyy-manikyurschik-iz-ekibastuza-i-ego-semya-gotovy-priyutit-zamerzayuschih-zemlyakov/