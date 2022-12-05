Каспий обледенел в Актау (фото, видео)

Лед. Фото: lada.kz

Морозы пришли в Актау, в связи с этим Каспийское море обледенело на берегу. Корреспонденты издания Lada.kz показали, как выглядит обледеневший Каспий.

Как отмечает издание, ближайшие три дня температура воздуха днем в Актау будет доходить до 4 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

Лед. Фото: lada.kz

Корреспонденты показали, как пришедшие в регион морозы вызвали обледенение воды на берегу водоема. На фото можно увидеть покрытые льдом камни и ледяную корку у самого берега.

Лед на Каспии. Фото: lada.kz

Согласно штормовому предупреждению, 5 декабря в ряде регионов Казахстана ожидаются морозы, снег и сильный ветер. Аналогичное предупреждение для Мангистауской области объявлено не было.

Лед на Каспии. Фото: lada.kz

Лед на Каспии. Фото: lada.kz

Лед на Каспии. Фото: lada.kz

Также местный блогер Азамат Сарсенбаев с высоты птичьего полета показал, как мелеет Каспийское море в Мангистауской области. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео с высоты птичьего полета.

Видео было сделано в районе некрополя Темир баба - Азамат заснял масштабы обмеления Каспия.

"Инспекторы природоохраны из Кызылсайского заповедника почти ежедневно патрулируют данную местность. Они говорят, что в последние годы вода ушла от этого места примерно на 300 метров", — написал блогер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000105-kaspiy-obledenel-v-aktau-foto/