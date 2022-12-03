В горах Алматы выставили блокпосты

Лавина. Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

В горах Алматы из-за сообщений о лавинной опасности выставили блокпосты на участке автодороги "Шымбулак - Эдельвейс" выше плотины "Медеу", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"В связи с выпадением осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова, высотой снега (местами - 100-120 см) на склонах гор сохраняется лавинная опасность. Для обеспечения безопасности населения силами АГЭТУ "Казселезащита" выставлены блокпосты на участке автодороги "Шымбулак - Эдельвейс" выше плотины "Медеу", — гласит сообщение.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы убедительно просит воздержаться от выходов на заснеженные склоны до снижения лавинной опасности.

Также сообщается, что в период с 24 ноября в горах Алматы было зарегистрировано 14 случаев самопроизвольного схода лавин. Жертв и пострадавших нет. За снеголавинной обстановкой осуществляется постоянный мониторинг.

Известно, что снежные лавины в горной части бассейна - одни из наиболее опасных природных явлений по повторяемости и разрушительному воздействию. Лавины обладают огромной разрушительной силой, а максимальная скорость их движения может достигать 80 км/ч.

В алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу и расположены в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000020-v-gorah-almaty-vystavili-blokposty/