Спасательная операция на Каспии: авиация МЧС впервые провела тренировки на море

Авиация МЧС на Каспии. Фото: t.me/qr_tjm

Спасательная авиация МЧС РК впервые провела тренировку по поиску и спасению потерпевших на воде в акватории Каспийского моря. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС Казахстана.

По легенде, в службу спасения поступила информация о бедствии в акватории Каспийского моря. Пострадавшие обнаружены на береговой линии и на море, куда не может проехать техника для эвакуации, поэтому необходимо задействовать спасательную авиацию.

Специалистам спасательной авиации нужно было поднять на борт парящего воздушного судна условно пострадавших. Пилотам требовалось также поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте нескольких десятков метров, пока идет подъем пострадавшего.

В тренировке приняли участие летный состав "Казаваиаспаса", спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.

Как рассказали в министерстве, в ходе работ по подготовке летного состава обработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как:

спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверхности, подъем эвакуируемого на борт зависшего вертолета с применением лебедки;

спасение и эвакуации пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии;

системность действий летного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.

"Тренировка показала хорошую готовность и позволит добиваться положительных результатов в деле спасения людей", — заключили в министерстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999878-spasatelnaya-operatsiya-na-kaspii-aviatsiya-mchs-vpervye-provela-trenirovki-na-more-video/