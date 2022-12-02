Мальчиков, сбежавших из детдома в Алматы две недели назад, нашли полицейские

Мальчик. Иллюстративное фото: pexels.com

Двух несовершеннолетних мальчиков 2009 и 2013 годов рождения, воспитанников детского дома в Алматы, удалось найти спустя две недели после исчезновения. В полиции сообщили, что их нашли целыми и невредимыми.

Ранее в Instagram-аккаунте волонтерского движения Алматы Lider.kz появилась публикация о двух пропавших воспитанниках Алматинского областного детского дома №1 в Бостандыкском районе.

Мальчики - 2009 и 2013 годов рождения. В сообщении указывалось, что 17 ноября утром они ушли из детдома.

Через две недели сотрудникам полиции удалось найти ребят у одного из городских заведений общественного питания.

"Как сообщила начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы ДП Алматы и подполковник полиции Жанна Шонжанова, мальчики найдены сотрудником Управления полиции Алмалинского района у заведения общественного питания.

Мальчики бродяжничали, но благо их вернули целыми, живыми и невредимыми. В настоящее время другие обстоятельства устанавливаются", — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999868-malchikov-sbezhavshih-iz-detdoma-v-almaty-dve-nedeli-nazad-nashli-politseyskie/