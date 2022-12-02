Карагандинка потеряла квартиру и пропала сама после того, как сноха отправила ее в пансионат

Татьяна Давыдова. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В Караганде пенсионерка осталась без жилья после того, как попала в пансионат, куда ее временно поместила родственница. Вскоре женщина попросилась домой, но тут начали происходить загадочные вещи. Пропала не только ее двухкомнатная квартира, но и она сама, передает Первый канал "Евразия".

Сноха пенсионерки вспоминает, что после гибели сына бабушка попросила переехать к ней в Караганду.

"Она говорит: "Я боюсь, мне одной плохо, я болею". Она переживала гибель сына. Стала ходить к психологам в то время, стала все подряд забывать. Она забывала выключать газ, выключать воду. Три года назад она вырвала батарею, ее затопило", - вспоминает Татьяна Давыдова.

Карагандинка отмечает, что после этого отправила свекровь на курс лечения в пансионат. Но та недавно ей позвонила и пожаловалась.

"Они хотят эту квартиру! Чтобы я превратилась в овощ и им все отдала. Понимаешь, Танечка, ты же знаешь, я люблю все равно тебя, у меня кроме тебя никого в жизни нет. Я не хочу кому-то дарить это свое помещение!" - сказала во время разговора Людмила Кулакова.

Директор пансионата корреспондентам заявила, что это не голос их постоялицы. Саму Людмилу журналистам не показали, сославшись на то, что пенсионерка приболела.

По словам Татьяны, после того разговора со свекровью в пансионат ее не пустили и сказали, что родственницу кто-то увез.

"Потом приехали две женщины, на меня накричали, что они внучки, а я никто, что через 3 дня я выметусь из квартиры. На вопрос, где моя мама, они сказали: "Больше ты ее не увидишь, иди, собирай вещи!" - поделилась Татьяна Давыдова.

Когда она написала заявление в полицию о похищении, ей перезвонили и сообщили, что пожилая женщина на месте, но говорить с ней не хочет.

"Она пичкала ее таблетками, бабушка это все вспомнила. Она сказала: "Я ее боюсь, я не хочу". Лично бабушкины слова. Она неоднократно говорила Татьяне: "Ты мне не нужна, можешь уезжать домой, я не хочу с тобой жить, я тебя боюсь", - пояснила директор пансионата Оксана Шпилюк.

Татьяна это отрицает. Она наняла адвоката и хочет забрать свекровь домой.

По словам юриста женщины Надежды Спиренковой, сейчас доступ в пансионат закрыт. Что происходит с бабушкой, никто не знает.

"Я посмотрела базу по регистрации собственности и выяснила, что как раз 14 числа единственная квартира была переоформлена договором дарения абсолютно на постороннего человека!" - отмечает адвокат.

Неясно, как пенсионерка оформила договор дарения. У нее не было на руках необходимых документов.

"Удостоверение - оно у меня на руках. Договор купли-продажи, техпаспорт - все оригиналы находились дома! И каким образом они это все сделали - мне непонятно!" - говорит невестка пенсионерки.

Новая владелица квартиры подала иск о выселении Татьяны. Она указала, что является родственницей пожилой женщины. И наняла ей адвоката, которая объяснила, что бабушка подарила свою квартиру, чтобы якобы выселить оттуда сноху.

"Бабушка посчитала, что это единственно правильный путь, что это гарант, что жилье останется за ней. Она сказала: "Чтобы сохранить мое жилье, я подарила его Ире", - пояснила адвокат пенсионерки Гульнар Рустамбекова.

Юрист Татьяны Давыдовой подала встречный иск, на жилье до суда наложили арест. Также родственница обратилась в прокуратуру и ищет способ вызволить свекровь из пансионата, чтобы понять, действительно ли она не хочет возвращаться домой и по своей ли воле подарила свою единственную квартиру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999853-karagandinka-poteryala-kvartiru-i-propala-sama-posle-togo-kak-snoha-otpravila-ee-v-pansionat/