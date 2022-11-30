Прорыв газовой трубы произошел в Алматинской области

Трубы. Иллюстративное фото: Walrusmail/Getty Images

Инцидент с прорывом газовой трубы прокомментировали в официальном Instagram-аккаунте акимата Алматинской области. Население нескольких сел Талгарского района осталось без газа в результате инцидента.

Сообщается, что прорыв произошел сегодня, 30 ноября, примерно в 18:45 часов в следствии падения дерева на магистральную газовую трубу в поселке Панфилово.

В результате было обесточено порядка пять тысяч жилых домов.

Начаты восстановительные работы сотрудниками ТОО "Тауекел Газ". Работу планируются завершить к 24:00 часам. После чего подача газа будет возобновлена.

Ход работы по ликвидации находится на контроле у руководства региона, добавили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999652-proryv-gazovoy-truby-proizoshel-v-almatinskoy-oblasti/