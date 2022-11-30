Прорыв газовой трубы произошел в Алматинской области
Опубликовано:
Инцидент с прорывом газовой трубы прокомментировали в официальном Instagram-аккаунте акимата Алматинской области. Население нескольких сел Талгарского района осталось без газа в результате происшествия.
Сообщается, что прорыв произошел сегодня, 30 ноября, примерно в 18:45 вследствие падения дерева на магистральную газовую трубу в поселке Панфилово.
В результате было обесточено порядка пяти тысяч жилых домов.
Начаты восстановительные работы сотрудниками ТОО "Тауекел Газ". Работу планируется завершить к 24:00. После чего подача газа будет возобновлена.
Ход работ по ликвидации находится на контроле у руководства региона, добавили в ведомстве.
Все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR. Подпишись и будь в курсе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999652-proryv-gazovoy-truby-proizoshel-v-almatinskoy-oblasti/