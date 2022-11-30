Новый профессиональный праздник может появиться в Казахстане

Ветеринар. Иллюстративное фото: pixabay

Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК предложил добавить День ветеринарного работника в перечень праздничных дат в Казахстане. Предложение ведомства опубликовано на портале "Открытых НПА".

Представители Министерства сельского хозяйства Казахстана предложили внести дополнения в постановление правительства РК "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".

Предлагается сделать 10 июля Днем ветеринарного работника.

В пояснительной записке говорится о том, что сейчас в Казахстане имеются такие профессиональные праздники как День животноводов, День работника лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, День работников рыбного хозяйства.

Однако работники сферы ветеринарии не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества ввиду отсутствия такого праздника.

"Предлагается определить 10 июля Днем ветеринарного работника (день принятия первого Закона РК "О ветеринарии").

Включение данного профессионального праздника в перечень даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры.

Утверждение праздника станет стимулом и свидетельством признания стратегического значения ветеринарии в экономике страны", – подчеркнули представители МСХ.

Согласно Закону "О праздниках в РК", в Казахстане отмечаются национальные, государственные, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. На сегодняшний день национальным праздником является только День Независимости Республики Казахстан.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники – праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Как отмечается на сайте eGov.kz, профессиональные праздники не являются выходными днями. Здесь же приводится список профессиональных праздников, существующих в Казахстане на данный момент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999615-novyy-professionalnyy-prazdnik-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/