Колл-центр. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

"Горячую линию" для оказания психологической помощи наркозависимым открыли в Алматы. Специалисты рассказывают о заболевании, ведут консультации, а также оказывают квалифицированную психологическую помощь в случаи необходимости, передает корреспондент NUR.KZ.

Проектом Narkostop при поддержке КГУ Управления молодежной политики города Алматы запущены телефоны бесплатной горячей линии для наркозависимых и их близких.

По номерам +7 (727) 339-51-99, +7-747-461-67-01 (whats app) специалисты-аддиктологи подробно рассказывают о самом заболевании, ведут консультации, а также оказывают квалифицированную психологическую помощь в случаи необходимости.

"Синтетическая наркомания стала чумой 21 века. Ее называют болезнью благополучных семей, потому что, в отличие от наркозависимости 90-х годов, сегодняшние синтетические зависимые в основном из благополучных семей и это становится абсолютным сюрпризом для близких такого зависимого.

От того, насколько правильно будет оказана помощь, зависит успех лечения, но так как данная зависимость является относительно молодой и о ней мало информации в открытых источниках, близкие зависимых могут упустить драгоценное время", - рассказал координатор проекта Нуржан Жакупов.

По словам спикера, ежедневно на телефон "горячий линии" поступает порядка 30 звонков.

"Помощь оказывается на условиях анонимности. Мы довольны результатом и считаем нашу службу эффективной. Часть абонентов после разговора с операторами приняли решение о лечении и стали посещать наши бесплатные группы самопомощи.

Я хотел бы обратиться к горожанам, чьи родственники попали в сложную ситуацию и стали зависимыми, не быть равнодушными и не терять времени. Искать возможность помощи самостоятельно либо обращаться на наши телефоны, где вам будет оказана квалифицированная помощь", - подытожил Нуржан Жакупов.

Тем временем, в Департаменте полиции напомнили телефон "горячей линии" +7-705-549-70-25, куда граждане на анонимных условиях могут сообщать сведения о наркопреступлениях, в том числе, сигнализировать о местах нанесения трафаретной рекламы наркосайтов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999598-goryachuyu-liniyu-dlya-okazaniya-psihologicheskoy-pomoschi-narkozavisimym-otkryli-v-almaty/