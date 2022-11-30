"Плевок в лицо всем олигархам": депутат Ерлан Саиров о своем поступке в эфире госканала

Ерлан Саиров. Фото: facebook.com/e.sairov

Мажилисмен Ерлан Саиров в кулуарах палаты прокомментировал свое поведение в эфире госканала – во время интервью по поводу ЧС в Экибастузе он плюнул на землю, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Саиров в кулуарах мажилиса прокомментировал журналистам свое видение по решению проблем с ТЭЦ в Казахстане, которые начали выходить из строя одна за другой. В частности, речь шла об Экибастузской ТЭЦ, которой владеет олигарх Александр Клебанов.

В ходе беседы журналисты поинтересовались, нужно ли воспринимать его поведение в эфире госканала, как плевок в лицо всем олигархам, которые, владея данными стратегическими объектами, довели их до такого состояния.

"Обязательно", – коротко сказал им в ответ Ерлан Саиров.

Напомним, что в понедельник депутат мажилиса Ерлан Саиров, выступая в прямом эфире на государственном канале по поводу ситуации в Экибастузе, плюнул на землю. В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили, что видео было изучено правоохранителями.

"По факту загрязнения мест общего пользования, в отношении данного гражданина возбуждено административное производство по части 1 статьи 434-2 КРКоАП ("Загрязнение мест общего пользования" – прим. ред.). Наложен штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге – прим. ред.)", — отметили в полиции региона.

Добавим, что согласно статьи 434-2 КРКоАП загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге).

Тот же проступок, совершенный повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999594-plevok-v-litso-vsem-oligarham-deputat-erlan-sairov-o-svoem-postupke-v-efire-goskanala/