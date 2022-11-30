Замерзло дизтопливо: иностранцев эвакуировали с трассы Астана-Кокшетау

МЧС, Фото с места событий: МЧС РК

Ранним утром 30 ноября столичные спасатели выехали на помощь гражданам Таджикистана, которые застряли на трассе Астана-Кокшетау, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Как оказалось, в помощи нуждались пассажиры автобуса - транспорт остановился в пути из-за замерзания дизельного топлива. В салоне находились 32 пассажира. Они являются гражданами Таджикистана.

"Спасатели незамедлительно направились в Акмолинскую область, где по прибытию на трассе в 10 км от Астаны приступили к проведению аварийно-спасательных работ и эвакуации людей", - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших среди спасенных нет, добавили в ведомстве.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, в связи с чем на западе, северо-западе и севере ожидается погода без осадков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999556-zamerzlo-diztoplivo-inostrantsev-evakuirovali-s-trassy-astana-kokshetau/