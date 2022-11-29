Найден пропавший около года назад 23-летний астанчанин

Дядя и пропавший. Кадр из видео: polisia.kz

Пропавшего в Астане около года назад 23-летнего парня нашли в Костанае. Молодого человека уже вернули в семью, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Около года 23-летнего парня искали родственники. Днем 21 января он вышел из дома и не вернулся. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его родная сестра.

На поиски молодого человека был ориентирован личный состав столичной полиции, возбуждено розыскное дело.

В итоге астанчанина нашли в Костанае, где он работал поваром и проживал в съемной квартире. Он рассказал, что ушел из дома, задолжав деньги, которые проиграл в азартные игры. Установлено, что парень уже пропадает не впервые.

В настоящее время молодой человек находится с родственниками, которые выразили слова благодарности сотрудникам полиции района Алматы.

"Особенно хочу поблагодарить оперуполномоченных Ерболата Жанузакова и Айдара Калиева за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям. Все это время полицейские, не переставая, искали моего племянника и вернули его в семью", - сказал дядя парня.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999402-nayden-propavshiy-okolo-goda-nazad-23-letniy-astanchanin/