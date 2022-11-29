Морозы ниже 40 градусов пришли в Казахстан. Как переживают непогоду в регионах (видео)

Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

На большей части Казахстана последнюю неделю свирепствуют морозы, на востоке столбики термометров опускаются ниже 40 градусов. Как в разных регионах страны переживают непогоду, рассказывается в материале на сайте телеканала КТК.

Последние дни этой осени многим запомнятся надолго. Особенно жителям Усть-Каменогорска. Тут лютый холод спровоцировал обрыв трамвайных линий. Тысячи горожан не смогли добраться из центра до периферии. А вечером еще ограничили выезд из города рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями. Мерзнущим на остановках, правда, помогали сотрудники уголовно-исполнительной системы.

"Сотрудники службы пробации Восточно-Казахстанской области сегодня в 40-градусный мороз решили угостить горожан на остановках баурсаками, горячим чаем. И решили довезти до дома, до отдаленных районов. Эта акция будет продолжаться до конца этих морозов", – рассказали в ДУИС по ВКО.

В районах на востоке страны на выходных зафиксировали резкое понижение температуры – сразу до минус 40 градусов. Усугубляют ситуацию метели. Так, колонну фур занесло снегом в Зайсанском районе. Одному водителю даже понадобилась помощь медиков – мужчина получил обморожение рук. Спасать пришлось и двоих пастухов, которые в стужу отправились на поиски овец.

Полицейские Абайской области тоже несут службу в усиленном режиме. В Урджарском районе из-за метели в пути застряли два пассажирских автобуса. Их пришлось отогревать в ближайшем населенном пункте.

"Из-за погодных условий эвакуировали два пассажирских автобуса, в которых находились 40 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Сотрудниками административной полиции отдела полиции района разместили в пункте обогрева села Таскескен – центральной мечети – всех пассажиров автобусов", – сообщали в полиции.

Морозы свирепствуют и в центре. За выходные в травматологию Караганды попали с обморожениями четыре человека. Столько же водителей накануне в попытках завести свои авто лишились их. Машины в считанные минуты сгорели дотла. Спасатели призывают жителей проверить топливную и электрическую системы. Сводки со спасенными обновляются каждый час. Морозы такие, что в школах с утра отменили занятия.

"В ночь на 28 ноября на территории Карагандинской области проведены три спасательные операции. Две операции связаны с неисправностью автотехники. В Шетском районе, близ Аксу-Аюлы, были эвакуированы 19 человек из автобуса, следовавшего в направлении Астана – Шымкент. Данные граждане были доставлены в село Аксу-Аюлы", – рассказали в ДЧС Карагандинской области.

На севере холода уже давно никого не удивляют. Службы работают по отработанным схемам и спасают самых уязвимых – детей и бездомных. На дистанционку перевели больше 50 тысяч учеников. В областном центре учиться дома остались младшие классы, а в районах – ученики до 9-го класса. Педагоги таким образом решили избежать ЧП, связанных с детьми. А вот о бездомных, которые не следят за прогнозом погоды, заботиться пришлось полицейским и специалистам приемников.

"Вытаскиваем из канализационных люков, с теплотрасс, чтобы они не переохладились. Если мы их не спасем, то они могут переохладиться и не выжить. Группа подбора, мы доставляем лиц без определенного места жительства сначала в приемник-распределитель, где устанавливаем их личность, после чего ставим на учет. После чего мы их отвозим в отделение ночного пребывания", –поделился начальник приемника-распределителя УП Петропавловска Болат Баймаканов.

Стражи порядка сейчас обследуют места, где чаще всего спасаются люди без определенного места жительства. Тех, кто из-за разного состояния не может самостоятельно добраться до приемника или вдруг не знает дороги, подвозят. Бездомные такому покровительству, конечно же, рады. По статистике, в сутки от холодной смерти спасают больше 20 человек.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидать потепления не стоит. Морозы продержатся в стране еще неделю. К низким температурам прибавятся метели и порывистый ветер.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999310-morozy-nizhe-40-gradusov-prishli-v-kazahstan-kak-perezhivayut-nepogodu-v-regionah-video/