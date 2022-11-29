Снег с дождем и морозы ожидаются в казахстанских мегаполисах

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 29 ноября, в Алматы и Астане ожидается погода без осадков, а в Шымкенте прогнозируют снег с дождем. Актуальный прогноз представлен на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня осадков не будет, температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а скорость ветра - от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане осадки также не прогнозируются. Здесь столбики термометров покажут -12...-14 градусов. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер скоростью до 7-12 метров в секунду.

Снег с дождем ожидаются в Шымкенте, при этом температура воздуха здесь составит +6...+8 градусов. Однако жителей третьего мегаполиса предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999306-sneg-s-dozhdem-i-morozy-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/